Mahashivratri 2026: शिव-पार्वती से प्रेरित 20 बेबी नेम्स, जिनमें बसता है दिव्य आशीर्वाद

Mahashivratri 2026 Baby Names:महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध हमें संतुलन, धैर्य और सच्चे साथ का अर्थ समझाता है। अगर आप 2026 में अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए ऐसा नाम ढूंढ रहे हैं, जिसमें परंपरा भी हो और आधुनिकता की मधुर झलक भी तो ये नाम आपके दिल को छू सकते हैं।नीचे दिए गए नाम शिव-पार्वती से प्रेरित हैं, लेकिन उनका अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है।