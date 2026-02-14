14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

धर्म और अध्यात्म

Mahashivratri 2026: शिव-पार्वती से प्रेरित 20 बेबी नेम्स, जिनमें बसता है दिव्य आशीर्वाद

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि विश्वास, समर्पण और शिव-पार्वती के अटूट प्रेम का पावन प्रतीक है, जो जीवन में संतुलन और धैर्य का संदेश देता है।अगर 2026 में आप अपने नन्हे मेहमान के लिए परंपरा और आधुनिकता से जुड़ा नाम खोज रहे हैं, तो ये विकल्प आपके दिल को छू सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 14, 2026

Goddess Parvati Names for Baby Girl, Trendy Hindu Baby Names 2026,

Baby Names with Meaning in Hindi|फोटो सोर्स- Freepik

Mahashivratri 2026 Baby Names:महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध हमें संतुलन, धैर्य और सच्चे साथ का अर्थ समझाता है। अगर आप 2026 में अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए ऐसा नाम ढूंढ रहे हैं, जिसमें परंपरा भी हो और आधुनिकता की मधुर झलक भी तो ये नाम आपके दिल को छू सकते हैं।नीचे दिए गए नाम शिव-पार्वती से प्रेरित हैं, लेकिन उनका अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है।

Lord Shiva for Baby Boy Names: बेटे के लिए शिव से प्रेरित नाम

आर्यव

जिसका स्वभाव श्रेष्ठ हो, जो संस्कारों से भरपूर और व्यवहार में विनम्र हो। यह नाम आधुनिक भी है और गहराई भी रखता है।

ईशान

उत्तर-पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम। इसका अर्थ है नेतृत्व करने वाला, मार्गदर्शक और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला।

विवान

जीवन से भरा हुआ, उत्साही और हमेशा आगे बढ़ने वाला। यह नाम नई पीढ़ी में काफी पसंद किया जा रहा है।

शिवांश

अर्थात “शिव का अंश” ऐसा बच्चा जो शांत, धैर्यवान और गहरी सोच रखने वाला हो।

रुद्राक्ष

पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक। यह नाम मजबूती और आत्मविश्वास की पहचान है।

महित

महान, सम्मानित और प्रशंसनीय व्यक्तित्व वाला। छोटा लेकिन प्रभावशाली नाम।

त्रिशूल

साहस और संतुलन का प्रतीक। जीवन में सही और गलत के बीच स्पष्टता दर्शाता है।

नीलकंठ

कठिन परिस्थितियों को धैर्य से संभालने वाला। यह नाम त्याग और शक्ति का संकेत देता है।

शंभव

अर्थात शुभ शुरुआत या पवित्र उत्पत्ति। यह नाम सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है।

अद्वैत

जिसका कोई दूसरा न हो, जो अपने आप में अनोखा हो। यह नाम गहराई और आत्मचिंतन का प्रतीक है।

Goddess Parvati Names for Baby Girls: बेटी के लिए पार्वती से प्रेरित नाम


पार्वती

साहस, प्रेम और अटूट समर्पण की पहचान। यह नाम सादगी और गरिमा दोनों को दर्शाता है।

गौरी

उज्ज्वलता और पवित्रता का प्रतीक। सरल, मधुर और बेहद लोकप्रिय नाम।

महिका

धरती की खुशबू जैसी पवित्रता। यह नाम कोमलता और अपनापन दर्शाता है।

शिवानी

मजबूत लेकिन संवेदनशील व्यक्तित्व का प्रतीक। आधुनिक और पारंपरिक दोनों का सुंदर मेल।

उमा

छोटा, प्यारा और प्रभावशाली नाम। इसका अर्थ है शांत और सौम्य स्वभाव वाली।

हिमाद्री

पहाड़ों जैसी स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक। अलग और विशिष्ट नाम।

ईशानी

शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का संकेत देता है।

तृषा

सच्ची चाहत और सपनों को पाने की ललक का प्रतीक।

अंबिका

ममता, करुणा और सुरक्षा का भाव लिए हुए नाम।

काव्या

रचनात्मक, भावुक और संवेदनशील व्यक्तित्व को दर्शाने वाला नाम।

Maha Shivratri 2026: शादी में आ रही रुकावट? महाशिवरात्रि के दिन कुंवारी युवतियां करें इन मंत्रों का जाप, जल्द मिल सकता है मनचाहा वर
धर्म और अध्यात्म
mahashivratri upay, upay on shivratri for marriage, puja vidhi for girls on shivratri,

महाशिवरात्रि

Updated on:

14 Feb 2026 05:00 pm

Published on:

14 Feb 2026 04:52 pm

Mahashivratri 2026: शिव-पार्वती से प्रेरित 20 बेबी नेम्स, जिनमें बसता है दिव्य आशीर्वाद

