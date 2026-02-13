Maha Shivratri 2026: शादी में आ रही रुकावट? महाशिवरात्रि के दिन कुंवारी युवतियां करें इन मंत्रों का जाप, जल्द मिल सकता है मनचाहा वर

Maha Shivratri 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर सच्चे मन से व्रत, पूजा और विशेष मंत्रों का जाप करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। यदि शादी में देरी हो रही है या मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा, तो महाशिवरात्रि के दिन कुंवारी युवतियां श्रद्धा और नियमपूर्वक शिव मंत्रों का जाप करें। कहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र ही शुभ विवाह योग बन सकते हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।यदि आपके विवाह में किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, रिश्ते बनकर टूट जा रहे हैं या मनचाहा जीवनसाथी नहीं मिल पा रहा है, तो महाशिवरात्रि 2026 का दिन आपके लिए विशेष अवसर बन सकता है।