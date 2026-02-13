Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर मंदिर से लौटते वक्त न करें ये बड़ी गलती, वरना रुक सकती है तरक्की

ये गलती लोटे या मटके को लेकर है। पूजा के लिए जो मटका या लोटा आप जल अर्पित करने के लिए मंदिर लेकर जाते हैं, उसे पूजा के बाद खाली वापस नहीं लाना चाहिए। मान्यता है कि खाली मटका घर लाने का मतलब है अपने साथ गरीबी बुलाना। तो जब भी मंदिर से लौटें, उसमें थोड़ा सा जल जरूर छोड़ दें। साथ ही, मंदिर से मिले चावल या फूल, घर लाने के बजाय, वहीं मंदिर के गमले में डाल दें।