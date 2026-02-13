Saturday Worship Of Hanuman Ji: शनिवार को करें ये सरल हनुमान साधना, शनि दोष से मिलेगी मुक्ति और मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Saturday Worship Of Hanuman Ji: शनिवार का दिन भगवान हनुमान और शनि देव दोनों की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन के संकट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। खासकर जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, उनके लिए शनिवार की हनुमान साधना बेहद लाभकारी मानी जाती है।यदि आप जीवन में आ रही बाधाओं, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो शनिवार को सरल मंत्र, हनुमान चालीसा पाठ और दीपदान जैसे उपाय अपनाकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पा सकते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति से बजरंगबली अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं।