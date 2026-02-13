13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Saturday Worship Of Hanuman Ji: शनिवार को करें ये सरल हनुमान साधना, शनि दोष से मिलेगी मुक्ति और मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Saturday Worship Of Hanuman Ji: शनिवार को संकटमोचन हनुमान की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, जो शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव को शांत कर सकती है। सच्ची भक्ति से भय, रोग और शनि दोष दूर होकर जीवन में बल, बुद्धि और आत्मविश्वास बढ़ता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 13, 2026

Shani Sade Sati Remedy, Chant Hanuman Ji Mantra,

Ways to get the blessings of Bajrangbali|फोटो सोर्स- Freepik

Saturday Worship Of Hanuman Ji: शनिवार का दिन भगवान हनुमान और शनि देव दोनों की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और जीवन के संकट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं। खासकर जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, उनके लिए शनिवार की हनुमान साधना बेहद लाभकारी मानी जाती है।यदि आप जीवन में आ रही बाधाओं, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो शनिवार को सरल मंत्र, हनुमान चालीसा पाठ और दीपदान जैसे उपाय अपनाकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पा सकते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति से बजरंगबली अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेते हैं।

शनि दोष से मुक्ति का पौराणिक कारण

कथा के अनुसार जब रावण ने शनिदेव सहित कई ग्रहों को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। आभारी होकर शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे वे कष्ट नहीं देंगे। तभी से शनिवार को हनुमान पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।

पूजा की तैयारी कैसे करें?

शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि यह रंग हनुमान जी को प्रिय है। पूजा स्थान की साफ-सफाई कर लें और एक चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प लें। शुक्रवार और शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शुभ माना गया है।

आवश्यक पूजा सामग्री और विधि

हनुमान जी की पूजा सूर्योदय के बाद या फिर सूर्यास्त के समय की जा सकती है। इन दोनों समयों में वातावरण शांत रहता है और मन भी एकाग्र होता है।पूजा प्रारंभ करते समय “ॐ श्री हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल, गुड़, चना और नारियल का भोग लगाएं। लाल लंगोट अर्पित करना भी शुभ माना जाता है।फिर “ॐ हं हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में श्रद्धापूर्वक आरती कर पूजा पूर्ण करें।

हनुमान जी के प्रभावशाली मंत्र

यश-कीर्ति के लिए:
“ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमितविक्रमाय…”

धन प्राप्ति के लिए:
“ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनः कल्पनाकल्पद्रुमायं…”

शत्रु नाश के लिए:
“ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय रामसेवकाय…”

नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति हेतु:
“ॐ हं हनुमत्ये नमो नमः… जय जय हनुमत्ये नमो नमः…”

ये भी पढ़ें

Shiv Tandav Stotram: महाशिवरात्रि पर करें रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का जाप, जानें चमत्कारी लाभ
धर्म और अध्यात्म
महाशिवरात्रि 2026, Shiv Tandav Stotram

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Feb 2026 04:55 pm

Published on:

13 Feb 2026 04:54 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Saturday Worship Of Hanuman Ji: शनिवार को करें ये सरल हनुमान साधना, शनि दोष से मिलेगी मुक्ति और मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Surya Grahan 2026 : 37 साल बाद कुंभ राशि में सूर्यग्रहण: भूकंप-बाढ़, विमान दुर्घटना से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक की चेतावनी

Surya Grahan 2026
धर्म/ज्योतिष

Pradeep Mishra Ke Upay: करियर या शादी में रुकावट? महाशिवरात्रि पर करें ये शिव उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- बदल जाएगी किस्मत

mahashivratri 2026 , mahashivratri Upay, mahashivratri 2026 Durlabh Sanyog,
धर्म और अध्यात्म

Panchang: 14 फरवरी 2026 पंचांग: किस समय करें शुभ काम, जानिए शुभ मुहूर्त, राहुकाल

Aaj Ka Panchang 14 February
धर्म/ज्योतिष

Somnath Story: क्यों घटता-बढ़ता है चांद? सोमनाथ की इस रहस्यमयी कथा में छिपा है राज

Somnath Story
धर्म/ज्योतिष

Maha Shivratri 2026: शादी में आ रही रुकावट? महाशिवरात्रि के दिन कुंवारी युवतियां करें इन मंत्रों का जाप, जल्द मिल सकता है मनचाहा वर

mahashivratri upay, upay on shivratri for marriage, puja vidhi for girls on shivratri,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.