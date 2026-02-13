Panchang: 14 फरवरी 2026 पंचांग: किस समय करें शुभ काम, जानिए शुभ मुहूर्त, राहुकाल

Aaj Ka Panchang 14 February 2026 : आज का पंचांग 14 फरवरी 2026 आपको दिनभर के शुभ-अशुभ समय, चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और ग्रहों की स्थिति की सटीक जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही इसमें दिशा शूल, यात्रा के उपाय, व्रत विशेष और जन्म लेने वाले बच्चों की राशि व नामाक्षर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। अपने दिन की बेहतर शुरुआत और सफल कार्यों के लिए आज के पंचांग को अवश्य पढ़ें।