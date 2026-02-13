भू-कैलाश: जहां गंगा के किनारे बसते हैं ‘जोड़ा’ महादेव

परिसर के मुख्य आकर्षण आमने-सामने स्थित यहां के दो विशाल शिव मंदिर हैं जिनमें स्थापित शिवलिंगों में एक का नाम 'रक्तकमलेश्वर' और दूसरे शिव का नाम 'पतितपावनेश्वर' है। ये दोनों मंदिर 'आठचला' शैली में बने हैं, जो बंगाल की पारंपरिक स्थापत्य कला की पहचान है। भू-कैलाश में स्थापित शिवलिंगों का आकार बंगाल के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में गिने जाते हैं। प्रत्येक मंदिर के बाहर काले पत्थर से बने विशाल 'नंदी' (बैल) की प्रतिमाएं हैं, जो अपनी भव्यता बढ़ाती हैं। इस परिसर में कुलदेवी पतितपावनी (मां दुर्गा) का भी मंदिर है। यहाँ एक ही परिसर में शैव और शाक्त मतों का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। मंदिर के सामने एक विशाल जलकुंड (तालाब) इसकी सुंदरता बढ़ा देता है।