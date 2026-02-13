Bengal Election 2026: ममता के किले को क्यों नहीं भेद पाई BJP? जानें इसके पीछे की वजह

बंगाल में करीब 30 फीसदी मुस्लिम आबादी है। प्रदेश की 294 सीटों में से करीब 120 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा 25 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम आबादी 112 सीटों पर है और 20 फीसदी से ज्यादा 130 सीटों पर है। प्रदेश में 46 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 50 फीसदी है। ऐसे में प्रदेश की करीब 120 से लेकर 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक काफी प्रभाव डालता है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इस वोट बैंक पर ममता बनर्जी का प्रभाव ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट के कमजोर होने से यह वोट बैंक ममता की ओर खिसक गया है।