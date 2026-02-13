डानकुनी–सूरत मालवाहक गलियारे के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू

रेलवे बोर्ड ने मुर्शिदाबाद जिले के नशिपुर में नया यात्री ठहराव (हॉल्ट) बनाने की भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से लंबे समय से चली आ रही भौगोलिक और प्रशासनिक समस्या का समाधान होगा। आजीमगंज और नशिपुर, जो एक ही जिले में स्थित हैं, भागीरथी नदी से अलग होने के कारण अब तक कार्यात्मक रूप से जुड़े नहीं थे। नया ठहराव स्थानीय लोगों के लिए केवल स्टेशन नहीं, बल्कि जिले के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी साबित होगा। इस प्रस्ताव का मुख्य लाभ हावड़ा और सियालदह डिवीजनों का सीधा समन्वय है। अब नशिपुर के निवासी सीधे हावड़ा नेटवर्क से जुड़ सकेंगे और हावड़ा डिवीजन के यात्री बिना लंबी कोलकाता यात्रा किए मुर्शिदाबाद पहुंच सकेंगे। आजीमगंज और नशिपुर के बीच अब तक नाव और धीमी फेरी सेवाओं पर निर्भरता थी। नया स्टेशन कृष्णनगर–लालगोला सेक्शन पर स्थित होगा और नदी पार करने की लंबी प्रक्रिया को तेज रेल यात्रा में बदल देगा। दोनों तट कृषि उत्पादन में समृद्ध हैं। नया ठहराव किसानों को बाजार तक शीघ्र पहुंचने में मदद करेगा और चिकित्सा महाविद्यालयों तक पहुंच भी आसान बनाएगा। नशिपुर हॉल्ट मुर्शिदाबाद और जियागंज के बीच स्थित होगा और नशिपुर पुल का उपयोग करने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को भी लाभ देगा। इससे स्थानीय यात्रियों को दूरस्थ स्टेशनों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे बोर्ड का यह निर्णय केवल सुविधा नहीं, बल्कि राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक धारा है।