सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने बदला बंगाल SIR का शेड्यूल, अब इस तारीख को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

साथ ही, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पर क्लेम और ऑब्जेक्शन पर हियरिंग सेशन पूरा करने के लिए नई डेडलाइन 14 फरवरी तय की है। सुनवाई के सेशन खत्म होने के बाद स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी।