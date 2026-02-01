सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने बदला बंगाल SIR का शेड्यूल, अब इस तारीख को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग। (फोटो- IANS)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को अनाउंस किया कि पश्चिम बंगाल के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अब 28 फरवरी जारी होगी।
साथ ही, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पर क्लेम और ऑब्जेक्शन पर हियरिंग सेशन पूरा करने के लिए नई डेडलाइन 14 फरवरी तय की है। सुनवाई के सेशन खत्म होने के बाद स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के पास मौजूद एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक, 14 फरवरी को सुनवाई खत्म होने के बाद, 21 फरवरी तक डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी और डिस्पोजल होगा।
पोलिंग स्टेशनों को रैशनलाइज करने का काम 25 फरवरी तक पूरा हो जाएगा, जबकि पोलिंग स्टेशनों के हेल्थ पैरामीटर्स की चेकिंग 27 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। आखिर में, 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग