मुख्यमंत्री ममता ने किया 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला के उद्घाटन समारोह में में ‘पुस्तक तीर्थ’ के निर्माण की घोषणा की और इसके लिए तुरंत 10 करोड़ रुपये आवंटित किए। उन्होंने इसे भारत का नंबर वन पुस्तक मेला बताया और कहा कि इसकी चर्चा विश्व स्तर पर होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें भौगोलिक सीमाओं, धर्म और जाति से परे होती हैं और समाज की जीवनरेखा हैं। मेले से जुड़ी अपनी पुरानी स्मृतियों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि विपक्ष में रहते हुए भी वह पुस्तक मेले में आती थीं, यहां तक कि आग की घटना के बाद भी उन्होंने मेले का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि जब तक जीवित रहेंगी, पुस्तक मेले में आती रहेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता ने बताया कि पिछले वर्ष लगभग 27 लाख लोगों ने मेले का दौरा किया और करीब 23 करोड़ रुपये की पुस्तकों की बिक्री हुई। अगले वर्ष मेले के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां और उत्साह अभी से शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत पुस्तक रॉयल्टी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी वेतन राशि छोड़ दी है और वर्षों से सरकारों को बड़ी रकम दान करती रही हैं।