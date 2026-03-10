10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के साथ की बैठकें

दो चरण में मतदान की मांग कोलकाता. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने सोमवार को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठकों की शुरुआत की। दिन की शुरुआत प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकों से हुई, जिनमें उनके साथ निर्वाचन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

MUKESH VYAS

Mar 10, 2026

दो चरण में मतदान की मांग

कोलकाता. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने सोमवार को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठकों की शुरुआत की। दिन की शुरुआत प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकों से हुई, जिनमें उनके साथ निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद रहे।

दो चरण में मतदान की मांग

भाजपा और माकपा के प्रतिनिधियों ने चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण से जुड़े मुद्दे उठाए। वैचारिक मतभेदों के बावजूद दोनों दलों ने आयोग से मतदान को कम समय में, आदर्श रूप से एक या दो चरणों में कराने का अनुरोध किया। माकपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद सलीम ने किया और उन्होंने मतदाता सूची में विसंगतियों तथा युवाओं को फॉर्म-6 भरने में आने वाली डिजिटल बाधाओं पर चिंता जताई। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की विवादित टिप्पणियों पर कार्रवाई की मांग की और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की निगरानी की आवश्यकता बताई। प्रतिनिधिमंडल में शिशिर बजोरिया, जगन्नाथ चटर्जी और तापस राय शामिल थे। कांग्रेस की ओर से अशुतोष चट्टोपाध्याय और प्रदीप भट्टाचार्य सहित अन्य नेता बैठक में उपस्थित रहे।

फॉर्म-7 की प्रक्रिया पर सवाल

बैठक में पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-7 की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल शिकायत के आधार पर नाम हटाना, बिना मतदाता को पक्ष रखने का अवसर दिए, लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर चिंता पैदा करता है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल फिरहाद हकीम ने भी इस प्रक्रिया की आलोचना की।

हिंसा और लापरवाही पर सख्त सन्देश

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में कहा कि आयोग हर गतिविधि पर निगरानी रख रहा है। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि प्रत्येक कार्रवाई का डिजिटल फुटप्रिंट रहता है और जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाताओं के लिए भय-मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए और बहानों की बजाय कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाए।

ये भी पढ़ें

हमारे संविधान को नहीं बदला जाएगा: मुख्यमंत्री ममता
कोलकाता
image

खबर शेयर करें:

Published on:

10 Mar 2026 12:59 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के साथ की बैठकें

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

Sleep Death : ऐश्वर्या राय संग काम करने वाले फेमस इंडियन एक्टर की नींद में मौत, डॉक्टर से जानिए कारण

Tamal Roy Chowdhury Death Reason, Tamal Roy Chowdhury Dies, Tamal Roy Chowdhury Sleep Death,
स्वास्थ्य

अभिषेक बनर्जी का भाजपा पर हमला, राष्ट्रपति विवाद और कर्ज के मुद्दे पर केंद्र को घेरा

कोलकाता

हमारे संविधान को नहीं बदला जाएगा: मुख्यमंत्री ममता

कोलकाता

अमृत भारत परियोजना: ऐतिहासिक बाली स्टेशन का अब नए स्वरूप में दिखेगा

कोलकाता

जो टीएमसी के साथ नहीं, वह बंगाली नहीं; उसे…ममता के सामने यह क्या बोल गई महुआ मोइत्रा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.