अमृत भारत परियोजना: ऐतिहासिक बाली स्टेशन का अब नए स्वरूप में दिखेगा

जब रामकृष्ण देव की स्मृतियों से पवित्र शांत घाट आधुनिक इंजीनियरिंग की मिसाल निवेदिता सेतु के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आधुनिकता और परंपरा दो सगे भाइयों की तरह साथ-साथ चल रही हों। पर्यटकों के लिए बाली का मुख्य आकर्षण शांत गंगा और उसके प्राचीन घाट हैं। बाली घाट स्टेशन से होकर जाने वाला यह रेलमार्ग यात्रियों को सीधे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सामने वाले तट तक पहुँचा देता है। यहाँ पर्यटन उद्योग में रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोलकाता या उसके उपनगरों के लोग आध्यात्मिक शांति की तलाश में निकलते हैं, तो उनकी पहली पसंद बाली-बेलूर या आद्यापीठ होती है, और इस पूरी यात्रा का मुख्य आधार यही रेलमार्ग है। विवेकानंद सेतु (बाली ब्रिज) और निवेदिता सेतु ये दोनों पुल इन दो शहरों को जोड़ने वाले स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। रेल संचार के क्षेत्र में भी बाली एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बाली, बाली घाट और राजचंद्रपुर, लोहे की पटरियों के समानांतर तालमेल में बुने हुए ये स्टेशन बंगाल की इस प्राचीन बस्ती को उत्तर भारत के हिमाचल से लेकर दक्षिण भारत के समुद्र तटों तक जोड़ रखा है। जब यह आधुनिक रेलवे स्टेशन पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब यह उत्तर कोलकाता के प्रवेश द्वार पर एक विशिष्ट पहचान बनेगा।