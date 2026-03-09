जो टीएमसी के साथ नहीं, वह बंगाली नहीं; उसे…ममता के सामने यह क्या बोल गई महुआ मोइत्रा

Mahua Moitra statement controversy: बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान वायरल हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी के सामने TMC नेता मोइत्रा ने कहा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं हैं, वे बंगाली नहीं हैं और उन्हें बंगाल में रहने का कोई हक नहीं है। मोइत्रा के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने पूछा कि जो लोग ममता बनर्जी की पार्टी की विचारधारा नहीं मानते, क्या वे बंगाली नहीं हैं?