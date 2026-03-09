हरियाणा में फिर होगा खेला? राज्य सभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने तैयार किया ये बड़ा प्लान

Haryana Rajya Sabha election 2026: हरियाणा की 2 राज्य सभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होगी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को भीतरघात का डर सताने लगा है। कांग्रेस ने करमवीर बौद्ध को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने संजय भाटिया को उतारा है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल भी चुनावी मैदान में है। राज्य सभा में प्रदेश के इतिहास को देखते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी के थिंक टैंक ने सलाह दी है कि वोटिंग तक प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को पार्टी शासित दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए।