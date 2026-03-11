ईरान युद्ध के बीच देश भर में सिलेंडर को लेकर मची मारा-मारी, रेस्तरां से लेकर ये चीजे हुई प्रभावित

गैस संकट का सबसे ज्यादा असर उन रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है जहां लगातार तेज आंच की जरूरत होती है। बेंगलुरु के प्रसिद्ध भोजनालयों में डोसा जैसे व्यंजन बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और इसके लिए लगातार जलती गैस बर्नर की आवश्यकता होती है। कुछ रेस्टोरेंट रोजाना 6 से 12 तक LPG सिलेंडर का उपयोग करते हैं। कई प्रतिष्ठानों को सामान्य सप्लाई से केवल 20 प्रतिशत ही सिलेंडर मिल रहे है। इससे रसोई संचालन मुश्किल हो गया है। कई जगह तवा की संख्या कम कर दी गई है ताकि गैस की खपत घटाई जा सके। कुछ रेस्टोरेंट इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पारंपरिक तेज आंच जैसा परिणाम इनसे नहीं मिल पाता।