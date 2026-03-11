11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में SIR पर विवादः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक अधिकारियों की ईमानदारी पर..

Supreme Court on SIR: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने पर कड़ी नाराजगी जताई, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन जारी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 11, 2026

Supreme Court

Supreme Court

West Bengal SIR controversy: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाने की कोशिशों पर कड़ी नाराजगी जताई है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ऐसे आरोप 'बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे'।

अदालत ने कहा कि दावों पर फैसला करने वाले न्यायिक अधिकारियों पर अविश्वास जताने वाली याचिकाएं समय से पहले हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का दावा खारिज होता है तो वह अपील कर सकता है। इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल को पुराने या मौजूदा न्यायाधीशों की विशेष अपीलीय पीठ गठित करने का अधिकार दिया गया है।

इस पूरी प्रक्रिया का खर्च चुनाव आयोग वहन करेगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आयोग अपीलीय व्यवस्था को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी करे। सुनवाई के दौरान बताया गया कि लाखों दावों और आपत्तियों पर सुनवाई जारी है और सैकड़ों न्यायिक अधिकारी दिन-रात काम कर रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त का विरोध

कोलकाता दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मंगलवार को दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां बाहर प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाकर ‘गो बैक’ के नारे लगाए। उन्होंने बाद में बेलूर मठ का दौरा कर कहा कि पश्चिम बंगाल रामकृष्ण-विवेकानंद की पवित्र भूमि है और आयोग हिंसा-मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। न्यू टाउन में भी संगठनों ने मतदाता सूची संशोधन में कथित अनियमितताओं और वैध मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

ममता का धरना जारी

इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एसआईआर के खिलाफ धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। मेट्रो चैनल स्थित मंच पर उन्होंने बोर्ड पर ‘एसआईआर’ और ‘वैनिश्ड’ लिखकर प्रतीकात्मक चित्र बनाया। उनका आरोप है कि प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, केंद्र को ‘नो-फॉल्ट कंपंसेशन’ नीति बनाने के निर्देश
राष्ट्रीय
Supreme Court

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 06:23 am

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में SIR पर विवादः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक अधिकारियों की ईमानदारी पर..

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran- Israel America war से गैस संकट की आहट, होटल, ढाबों और पीजी मुश्किल में मैन्यू घटाए

Lpg Gas News
राष्ट्रीय

2029 से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण! मोदी सरकार परिसीमन की शर्त हटाने पर कर रही विचार

Womens reservation could be implemented before 2029
राष्ट्रीय

हवाई सफर वालों की बढ़ी मुश्किलें, US-ईरान तनाव के बीच एयर इंडिया ने अचानक बढ़ा दिया इतना किराया

Air India Fuel Surcharge Increase
राष्ट्रीय

‘ऑफिसर पर शक न करें…’, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी, जानें पूरा मामला

Supreme Court Warning Mamata Government
राष्ट्रीय

इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.