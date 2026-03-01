हवाई सफर वालों की बढ़ी मुश्किलें, US-ईरान तनाव के बीच एयर इंडिया ने अचानक बढ़ा दिया इतना किराया

जेट फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से तीन फेज में किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। 12 मार्च से घरेलू टिकट पर 399 रुपये का नया सरचार्ज लागू होगा, जबकि इंटरनेशनल टिकटों पर भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा कि यह कदम लेना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हालात उसके नियंत्रण से बाहर हैं। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे यात्रियों पर बढ़ा बोझ डालने का अफसोस है, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात के कारण यह फैसला टालना संभव नहीं था। इससे आने वाले दिनों में हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है।