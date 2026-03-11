11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Iran- Israel America war से गैस संकट की आहट, होटल, ढाबों और पीजी मुश्किल में मैन्यू घटाए

घरेलू उपभोक्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं और उन्हें बुकिंग के ढाई दिन में गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। देश में एलपीजी का उत्पादन भी 10 फीसदी बढ़ा दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 11, 2026

Lpg Gas News

Lpg Gas News

Lpg Gas News: पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के संकेत अभी नजर नहीं आ रहे। होर्मुज ठप होने से कई देशों में पेट्रोल-डीजल और गैस का संकट बढ़ गया है। एलपीजी संकट की आहट से देश के कई हिस्सों में सिलेंडर के लिए कतारें देखी गईं। होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और पीजी संचालकों के सामने संकट खड़ा हो गया। जयपुर, मुंबई, पुणे और बेंगलूरु में कई जगह होटल ने अपने मैन्यू को कम कर दिया तो कहीं होटल व्यापारियों ने पुरानी भट्टियों को संभालना शुरू कर दिया है। भारत में घरेलू गैस आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई या तो आधी कर दी या पूरी तरह रोक दी है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर एलपीजी संकट की अफवाहों पर भरोसा नहीं करें।

Lpg Gas News: देश में एलपीजी उत्पादन 10 फीसदी बढ़ा


घरेलू उपभोक्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं और उन्हें बुकिंग के ढाई दिन में गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। देश में एलपीजी का उत्पादन भी 10 फीसदी बढ़ा दिया है। उधर हालात की गंभीरता को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मंत्रियों से कहा, जनता को गैस आपूर्ति की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी मंत्रालय मिलकर काम करें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसीए) लागू किया गया है, न कि आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा)।

Iran- Israel America War: ट्रंप के बयान से गिरे तेल के दाम, ईरान ने कहा-नहीं करेंगे बात

उधर वैश्विक तेल संकट के बीच भारत की स्थिति थोड़ी सुरक्षित है। सरकार ने साफ किया है कि होर्मुज बंद होने के बाद वैकल्पिक रास्तों से क्रूड देश में आना शुरू हो गया है। इसलिए ईंधन का कोई संकट नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के 'युद्ध जल्द खत्म' बयान से तेल कीमतों में मामूली गिरावट आई, लेकिन ईरानी रक्षा मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने साफ कर दिया कि अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 04:18 am

Hindi News / National News / Iran- Israel America war से गैस संकट की आहट, होटल, ढाबों और पीजी मुश्किल में मैन्यू घटाए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में SIR पर विवादः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायिक अधिकारियों की ईमानदारी पर..

Supreme Court
राष्ट्रीय

2029 से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण! मोदी सरकार परिसीमन की शर्त हटाने पर कर रही विचार

Womens reservation could be implemented before 2029
राष्ट्रीय

हवाई सफर वालों की बढ़ी मुश्किलें, US-ईरान तनाव के बीच एयर इंडिया ने अचानक बढ़ा दिया इतना किराया

Air India Fuel Surcharge Increase
राष्ट्रीय

‘ऑफिसर पर शक न करें…’, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी, जानें पूरा मामला

Supreme Court Warning Mamata Government
राष्ट्रीय

इंडिगो एयरलाइंस के CEO पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.