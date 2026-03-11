Iran- Israel America war से गैस संकट की आहट, होटल, ढाबों और पीजी मुश्किल में मैन्यू घटाए

Lpg Gas News: पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के संकेत अभी नजर नहीं आ रहे। होर्मुज ठप होने से कई देशों में पेट्रोल-डीजल और गैस का संकट बढ़ गया है। एलपीजी संकट की आहट से देश के कई हिस्सों में सिलेंडर के लिए कतारें देखी गईं। होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और पीजी संचालकों के सामने संकट खड़ा हो गया। जयपुर, मुंबई, पुणे और बेंगलूरु में कई जगह होटल ने अपने मैन्यू को कम कर दिया तो कहीं होटल व्यापारियों ने पुरानी भट्टियों को संभालना शुरू कर दिया है। भारत में घरेलू गैस आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई या तो आधी कर दी या पूरी तरह रोक दी है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर एलपीजी संकट की अफवाहों पर भरोसा नहीं करें।