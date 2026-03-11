2029 से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण! मोदी सरकार परिसीमन की शर्त हटाने पर कर रही विचार



संसद से तीन साल पहले पारित हुए महिला आरक्षण कानून में जनगणना व उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद नया आरक्षण लागू होने का प्रावधान है। देश में पांच साल से टल रही जनगणना प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, जो दो चरणों में पूरी होगी। जनगणना की प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है और उसके बाद इसके परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। आमतौर पर परिसीमन की पेचीदा प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम दो से तीन साल का समय लग सकता है। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव तक परिसीमन पूरा होना मुश्किल माना जा रहा है और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार परिसीमन के बिना महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। ऐसे में कानून लाने के बावजूद वास्तव में महिला आरक्षण करीब 10 साल टल जाएगा। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार का मानना है कि परिसीमन से आरक्षण को अलग कर इसे जल्द लागू किया जाए।