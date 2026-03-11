US-Israel vs Iran War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइन्स बिछा रहा ईरान, अमेरिका ले सकता है बड़ा फैसला

रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की तरफ से माइन्स बिछाने की गतिविधि फिलहाल सीमित है। ईरान के पास अभी भी लगभग 80-90% छोटी नावें और माइन्स बिछाने वाले जहाज सुरक्षित हैं। इसका अर्थ है कि स्थिति बिगड़ने पर वह सैकड़ों माइन्स तैनात कर सकता है। वैसे भी IRGC ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला किया जा सकता है। ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद यह जलमार्ग लगभग बंद हो गया है। अधिकारियों ने नेविगेशन से जुड़े खतरों के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वर्तमान स्थिति को "डेथ वैली" (मौत की घाटी) बताया है।