NCERT ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, मार्केट से पूरी पुस्तकें वापस मंगाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में NCERT ने कहा, “राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हाल ही में कक्षा 8 (भाग–II) के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक “Exploring Society: India and Beyond प्रकाशित की थी, जिसमें “The Role of Judiciary in our Society" शीर्षक से अध्याय IV शामिल था। NCERT के निदेशक और परिषद के सदस्य इस अध्याय IV के लिए बिना शर्त और पूर्ण रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। पूरी पुस्तक को वापस ले लिया गया है और अब यह उपलब्ध नहीं है।”