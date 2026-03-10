तीन बार जहर देने पर भी नहीं हुई मौत, पति ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे देकर कराई पत्नी की हत्या

पुलिस ने जांच के दौरान वाहन के मालिक मनीष सूर्यवंशी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। उसके अनुसार प्रकाश गावंडे ने मंगेश चुलकर नाम के व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए एक लाख रुपये की सुपारी दी थी। चुलकर ने ही सूर्यवंशी को वाहन से स्कूटर को टक्कर मारने के लिए भेजा था। पुलिस ने इस खुलासे के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पति पत्नी के बीच ऐसा कौन सा विवाद था जिसने इस खौफनाक अपराध को जन्म दिया।