राहुल गांधी पहुंचे किसान की बेटी की शादी में, दूध चूरमा खाया, दुल्हन को दिया यह खास गिफ्ट

बता दें कि संजय वहीं किसान है जिनके खेत में राहुल गांधी ने 2023 में ट्रैक्टर चलाया था। ऐसे में संजय की बेटी की शादी में शामिल होना इन पिछले तीन वर्षों में बने व्यक्तिगत रिश्ते का प्रतीक भी माना जा रहा है। गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। किसान संजय कुमार और ग्रामीणों ने राहुल गांधी के सिर पर सफेद पगड़ी बांधकर उनका सम्मान किया, जिसके बाद उन्होंने परिवार और गांव के लोगों से मुलाकात की और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। शादी कार्यक्रम के दौरान राहुल ने दूध के साथ चूरमा खाया और गांव वालों के साथ शादी कार्यक्रम का आनंद लिया। राहुल के शादी में आने से पहले ही उनकी तरफ से एक 55 इंच की एलईडी टीवी दुल्हन के लिए गिफ्ट के तौर पर गांव भेज दी गई थी।