कोविड वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, केंद्र को ‘नो-फॉल्ट कंपंसेशन’ नीति बनाने के निर्देश

न्यायालय ने इस कानूनी बारीकी को भी स्पष्ट किया कि 'नो-फॉल्ट कंपनसेशन फ्रेमवर्क' तैयार करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि केंद्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण ने अपनी कोई गलती अथवा उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, यह फैसला प्रभावित व्यक्तियों के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के द्वार बंद नहीं करता है; यदि कोई व्यक्ति चाहे, तो वह कानून के दायरे में उपलब्ध अन्य वैधानिक उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।