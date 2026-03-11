डेढ़ लाख में कर दिया एक महीने के बच्चे का सौदा, पुलिस ने किया माता-पिता को गिरफ्तार

आंगनवाड़ी में मंजुला की अनुपस्थिति से आईसीडीएस पर्यवेक्षक पारला विजयलक्ष्मी को शक हुआ क्योंकि उनके घर पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया कि मंजुला और महेश अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। बाद में चेगुंटा में जब उन्हें बिना बच्चे के बिना देखा गया , तो इस बारे में विजयलक्ष्मी को सूचित किया गया। विजयलक्ष्मी ने हवेली घनपुर पुलिस के साथ जाकर दोनों से इस बारे में पूछताछ की और इसी दौरान दोनों ने बच्चा बेचने की बात कबूल की। मेडक डीएसपी प्रसन्ना कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बच्चे के माता-पिता, मध्यस्थों और खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया। वहीँ बच्चे को कामारेड्डी से मेडक के सखी केंद्र में भेज दिया गया।