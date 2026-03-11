US-Israel vs Iran War से बढ़ी टेंशन, तेल और गैस के बाद भारत के सामने एक और संकट!

Raw Material costlier in Indian Pharma Industries: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का असर अब दुनिया भर के देशों पर दिखाई देने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि भारत के सामने तेल और गैस की किल्लत के अलावा एक और संकट दस्तक दे रहा है। दरअसल, इस जंग का असर अब भारतीय दवा उद्योग पर भी पड़ने लगा है।