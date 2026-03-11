LPG Shortage: देश में एलपीजी संकट गहराया, इन 5 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। आज इस युद्ध का 12वां दिन है और अभी भी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध की वजह से न सिर्फ मिडिल ईस्ट पर असर पड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। भारत भी इस युद्ध के असर से अछूता नहीं है। देश में फिलहाल पेट्रोल-डीज़ल की कमी नहीं हुई है, लेकिन एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। 7 मार्च से सरकार ने देश में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी की कीमत 115 रूपए और 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रूपए बढ़ाने का फैसला लिया है।