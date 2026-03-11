लोक सभा में राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा- कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया

लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo-IANS)
Parliament budget session: लोक सभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेता बार-बार उनके नाम लेने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोल नहीं दिया जा रहा है, जबकि बार-बार उनका नाम लिया जा रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर उन्हें लगातार बोलने से रोक रहे हैं, जबकि संसद पूरे देश की है और उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारा साधते हुए कहा कि पीएम समझौता कर चुके हैं।
इस पर जवाब देने के लिए रविशंकर प्रसाद खड़े हुए। उन्होंने कहा कि देश ने कभी समझौता स्वीकार नहीं किया है और वे गर्व से कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कभी कोई समझौता नहीं किया।
नोट- खबर अपडेट हो रही है।
