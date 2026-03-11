आसमान में अटकी 133 यात्रियों की सांसें: एयर इंडिया विमान का टूटा नोज़ गियर, फिर…

Flight: हैदराबाद से थाईलैंड के फुकेत जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) के एक विमान के साथ बुधवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX938 जब फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी, तभी विमान को एक गंभीर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। इस खराबी के कारण पायलट को विमान की बहुत ही झटकेदार और खतरनाक 'हार्ड लैंडिंग' (Hard Landing) करानी पड़ी। इस जोरदार झटके की वजह से विमान का अगला हिस्सा यानी नोज़ गियर (Nose Gear) बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर टूट गया और प्लेन रनवे पर घिसटता चला गया। गनीमत यह रही कि इस भयानक घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्री बाल-बाल बच गए। विमान में कुल 133 यात्री सवार थे।