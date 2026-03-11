11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आसमान में अटकी 133 यात्रियों की सांसें: एयर इंडिया विमान का टूटा नोज़ गियर, फिर…

Air India Express : हैदराबाद से फुकेत जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की बुधवार को हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी। इस हादसे में विमान का फ्रंट लैंडिंग गियर (नोज़ गियर) टूट गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 11, 2026

Air India flight

एयर इंडिया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Flight: हैदराबाद से थाईलैंड के फुकेत जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) के एक विमान के साथ बुधवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX938 जब फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी, तभी विमान को एक गंभीर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। इस खराबी के कारण पायलट को विमान की बहुत ही झटकेदार और खतरनाक 'हार्ड लैंडिंग' (Hard Landing) करानी पड़ी। इस जोरदार झटके की वजह से विमान का अगला हिस्सा यानी नोज़ गियर (Nose Gear) बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर टूट गया और प्लेन रनवे पर घिसटता चला गया। गनीमत यह रही कि इस भयानक घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्री बाल-बाल बच गए। विमान में कुल 133 यात्री सवार थे।

भारी दबाव के कारण उसका नोज़ गियर टूट गया

जानकारी के मुताबिक, लैंडिंग के वक्त जब क्रू मेंबर्स और पायलट को फ्रंट लैंडिंग गियर में दिक्कत का अहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया। जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, भारी दबाव के कारण उसका नोज़ गियर टूट गया। एयरपोर्ट पर पहले से मुस्तैद इमरजेंसी टीमों ने बिना कोई समय गंवाए मोर्चा संभाला और सभी 133 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसी भी यात्री को गंभीर चोट आने की कोई खबर नहीं है।

यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है

इस खौफनाक घटना पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से आधिकारिक रिएक्शन सामने आया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने पुष्टि करते हुए कहा, "हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि 11 मार्च को हमारी हैदराबाद-फुकेत उड़ान (IX938) को फुकेत एयरपोर्ट पर नोज़ व्हील की समस्या का सामना करना पड़ा। हमारे क्रू मेंबर्स ने सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया और सभी मेहमानों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है।" फुकेत एयरपोर्ट प्रशासन ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों को टर्मिनल के सुरक्षित एरिया में पहुंचा दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

11 Mar 2026 02:04 pm

Published on:

11 Mar 2026 01:57 pm

Hindi News / National News / आसमान में अटकी 133 यात्रियों की सांसें: एयर इंडिया विमान का टूटा नोज़ गियर, फिर…

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LPG गैस सिलेंडर पर संसद में हंगामा, विपक्ष ने सरकार पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप

Hotel and restaurant operators facing difficulties due to LPG Shortage US-Iran war MP News
राष्ट्रीय

लोक सभा में राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा- कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया

Parliament budget session,Parliament LIVE Updates,Parliament Updates,Uproar in Loksabha,no confidence against Birla,
राष्ट्रीय

LPG Shortage: देश में एलपीजी संकट गहराया, इन 5 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर

Commercial LPG cylinders
राष्ट्रीय

बीजेपी सरकार, फिर भी 17 दिन से पड़ी है बीजेपी एमएलए की लाश, समर्थक मांग रहे इंसाफ

राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 31 साल के व्यक्ति को दिया इच्छा से मरने का अधिकार

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.