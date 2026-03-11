LPG बचाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, IRCTC ने जारी किया आदेश

LPG संकट के समय रेलवे ने सभी वेंडर्स को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के लिए कहा है। IRCTC ने कहा कि सभी रेलवे वेंडर्स अपने फू़ड आउटलेट पर LPG की जगह माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिक इंडक्शन जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करें। यह निर्देश रेलवे स्टेशनों पर स्थित फूड प्लाजा, जलपान कक्ष और जन आहार आउटलेट पर लागू होता है। इससे पहले रेलवे अधिकारियों ने कहा था कि देशव्यापी LPG सिलेंडरों की कमी का असर IRCTC के खानपान संचालन पर पड़ने लगा है। इसलिए रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना अस्थायी रूप से बंद करने और टिकट बुक करते समय भोजन पहले से बुक करा चुके यात्रियों को रिफंड जारी करने पर विचार कर रहा है।