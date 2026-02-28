18 घंटे की देरी से उड़ी नेपाल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट, एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे यात्री, लगाए नारे

विमान में सवार कई यात्री कर्नाटक से 10 दिन के नेपाल टूर पर जा रहे थे और लंबे इंतजार के कारण परेशान हो गए। लगातार देरी और अनिश्चितता से थके यात्रियों ने विमान के भीतर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति तब बिगड़ गई जब करीब 180 यात्रियों ने एयरलाइन पर सही जानकारी न देने का आरोप लगाते हुए टर्मिनल 2 पर नारेबाजी शुरू कर दी। यात्री इमिग्रेशन एरिया के पास धरने पर बैठ गए और एयरलाइन के खिलाफ नारे लगाए। उनका कहना था कि बदले गए उड़ान के समय को लेकर कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई, जिससे घंटों तक असमंजस की स्थिति बनी रही। वीडियो में देखा गया कि यात्री टर्मिनल 2 पर समूह बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं।