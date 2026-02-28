3 मुस्लिम शख्सों को ट्रक ने मारी टक्कर और हुआ फरार, तीनों की मौके पर मौत

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते जा रहे हैं और भारत भी इनसे अछूता नहीं है। भारत (India) में आए दिन ही इस तरह की घटनाएं होती हैं और इनमें से कई मामले तो हिट-एंड-रन (Hit-And-Run) के भी होते हैं। अक्सर ही वाहन चालक किसी दूसरे वाहन या लोगों को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला अब कर्नाटक (Karnataka) में सामने आया है।