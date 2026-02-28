3 मुस्लिम शख्सों को ट्रक ने मारी टक्कर और हुआ फरार, तीनों की मौके पर मौत

Hit and run in Raichur (Photo - IANS)
दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले बढ़ते जा रहे हैं और भारत भी इनसे अछूता नहीं है। भारत (India) में आए दिन ही इस तरह की घटनाएं होती हैं और इनमें से कई मामले तो हिट-एंड-रन (Hit-And-Run) के भी होते हैं। अक्सर ही वाहन चालक किसी दूसरे वाहन या लोगों को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला अब कर्नाटक (Karnataka) में सामने आया है।
कर्नाटक के रायचूर (Raichur) जिले में एक हिट-एंड-रन का मामला सामने आया है। पुलिस ने आज, शनिवार, 28 फरवरी को जानकारी दी कि एक ट्रक ने 3 मुस्लिम शख्सों, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर तुरंत घटनास्थल से फरार हो गया।
मरने वालों की पहचान 26 वर्षीय एम. फैयाज, 24 वर्षीय मोहम्मद अली और 19 वर्षीय नूर मोहम्मद के तौर पर हुई है। तीनों रायचूर शहर की सुखानी कॉलोनी के रहने वाले थे। जब एक्सीडेंट हुआ, तब तीनों बसवेश्वर सर्कल से चंद्रमौलेश्वर सर्कल जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ भेज दिया है।
रायचूर सिटी पुलिस ने घटना के संबंध में FIR दर्ज कर ली है और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वो जांच कर रहे हैं कि क्या ट्रक ने मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मारी और क्या यह हादसा लापरवाही से ट्रक चलाने की वजह से हुआ।
