1 मार्च से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, ट्रेन, LPG से लेकर UPI तक पर पड़ेगा असर

हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों का रिव्यु करती हैं। पिछले कुछ महीनों से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जबकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर हैं। पिछले महीने कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 49 रुपये की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 मार्च 2026 को भी दामों में संशोधन किया जा सकता है।