क्या बंगाल में नितिन नबीन कर पाएंगे खेला? ममता को कुर्सी से हटाने की तैयारी पूरी, शक्ति प्रदर्शन रैली में अमित शाह…

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी बहुप्रतीक्षित परिवर्तन यात्रा को भव्य और संगठित तरीके से शुरू करने जा रही है। पार्टी ने 1 और 2 मार्च को राज्य के विभिन्न जिलों में विशाल जनसभाओं, रैलियों और कार्यकर्ता सम्मेलनों का व्यापक खाका तैयार किया है। इस अभियान के माध्यम से भाजपा (BJP) का लक्ष्य तृणमूल कांग्रेस सरकार (TMC) के खिलाफ ‘परिवर्तन’ का संदेश राज्य की जनता तक सीधे पहुंचाना है।