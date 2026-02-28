शादी के बहाने घर से भगाया और कर दिया रेप, अनजान ने मदद के बहाने फिर किया दुष्कर्म और बिल्डिंग से नीचे फेंका

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 22 फरवरी को हुई थी। 23 वर्षीय पीड़िता अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने घर से भागी थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की योजना कुछ और ही थी। आरोपी बॉयफ्रेंड ने पीड़िता को घर से भगाया और उसे सुनसान जगह ले गया। इसके बाद आरोपी ने उसका रेप किया और उसे राहमा बस स्टैंड पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पीड़िता के शाम तक घर नहीं लौटने पर उसके भाई ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी।