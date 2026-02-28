Maneka Guruswamy: कौन हैं मेनका गुरुस्वामी? जो बन सकती हैं LGBTQ कम्युनिटी से आने वाली पहली भारतीय सांसद

मेनका गुरुस्वामी LGBTQ समुदाय से आती हैं। उनकी पार्टनर अरुंधति काटजू हैं। काटजू भी एक वकील हैं। दोनों ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 377 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समुदाय के तरफ से पक्ष रखा था। दरअसल, साल 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट में मेनका ने अपनी पार्टनर के साथ मिलकर केस लड़ा था। मेनका ने इसके अलावे कई अन्य महत्वपूर्ण केस भी लड़े।