राष्ट्रीय

National Science Day: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शिक्षा के माध्यम से नवाचार की लौ जलाएं

Science Day India: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जानें कैसे शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के माध्यम से वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नई पीढ़ी तैयार की जा रही है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 28, 2026

National Science Day

National Science Day (AI Generated Image)

Science Day 28 February: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेंद्रगढ़ की कुलपति प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि हर साल 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। इस दिन का महत्व यह समझने में है कि विज्ञान सिर्फ किताबों या प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान हमारे आसपास है, हमारी जिज्ञासा में जीवित है और नए प्रश्नों के माध्यम से बढ़ता है। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए नवाचार लाता है।

यह दिन महान वैज्ञानिक सर सी. वी. रमन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने योगदान से विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम जोड़े। लेकिन इसका असली अर्थ यह है कि हर छात्र के अंदर कुछ नया खोजने की उत्सुकता होती है। यह दिन हमें उस उत्सुकता को पहचानने और बढ़ावा देने का अवसर देता है।

जब ज्ञान का मिलन उद्देश्य से होता है, तो नवाचार जन्म लेता है। जब वैज्ञानिक समझ को रचनात्मकता और उद्देश्य के साथ मिलाया जाता है, तो यह जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। यह परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है-स्वच्छ ऊर्जा के विकास से, जो हमारे ग्रह को सुरक्षित बनाने में मदद करता है, लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर देता है। स्वास्थ्य सेवा में हुई प्रगति ने लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद की है, जबकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक छोटे से ग्लोब में बदल दिया है।

विज्ञान वास्तविक दुनिया में गहरा प्रभाव डालता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समस्याओं को हल करने और बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति हमारे पास है। जब हम जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं और असफलता को सफलता की दिशा में एक कदम मानते हैं, तभी नवाचार अपने सही रूप में विकसित होता है। सच्चा नवाचार अचानक नहीं होता, बल्कि तब होता है जब हम असफलता से डरे बिना सोचते हैं, प्रयोग करते हैं और कल्पना करते हैं।

यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां शिक्षा को अन्वेषण, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटंत शिक्षा से आगे बढ़कर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने, विभिन्न विषयों में सहयोग करने और निडर होकर नवाचार करने के लिए सशक्त बनाती है। यह मानती है कि भविष्य उन लोगों का है जो स्वतंत्र रूप से सोच सकें और वास्तविक दुनिया में अपने विचारों को लागू कर सकें।

इस नीति का उद्देश्य छात्रों को समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाना है। यह शिक्षा को केवल याद करने के बजाय समझने की यात्रा के रूप में परिभाषित करती है, जो अनुरूपता के बजाय रचनात्मकता पर जोर देती है। यह नीति छोटी उम्र से ही अनुभव आधारित शिक्षा, बहुविषयक चिंतन और अनुसंधान को बढ़ावा देकर विज्ञान और नवाचार को सीखने के केंद्र में स्थापित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को न केवल पहले से ज्ञात बातों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, बल्कि उन्हें यह खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है कि और क्या संभव हो सकता है।

एनईपी 2020 के तहत कक्षाएं विचारों की जांच के लिए एक मंच बन रही हैं, जहां गलतियों को स्वीकार किया जाता है और नए विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित के मेल से ऐसे छात्र तैयार हो रहे हैं जो अपनी समझ के साथ खुद को बदलने, नए आविष्कार करने और नेतृत्व करने में सक्षम हैं। विद्यार्थी न सिर्फ अपनी सफलता के लिए, बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए समस्या समाधान में सशक्त बन रहे हैं।

जैसे-जैसे हम तेजी से बदलते वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक परिवर्तनों से आकार लेते भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, शिक्षा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के साथ भारत वैज्ञानिक रूप से जिज्ञासु, सामाजिक रूप से उत्तरदायी और नवाचार-प्रेरित पीढ़ी तैयार कर रहा है, एक ऐसी पीढ़ी जो सतत और आत्मनिर्भर राष्ट्र में योगदान देने को तैयार है।

इस विज्ञान दिवस पर आइए न सिर्फ अतीत की खोजों का, बल्कि कल के नवाचारों का उत्सव मनाएं। आइए युवा मनों में प्रश्न पूछने का साहस, प्रयोग करने का आत्मविश्वास और विचारों को प्रभाव में बदलने की दृढ़ता प्रज्वलित करें। क्योंकि जब विज्ञान प्रेरणादायी शिक्षा से निर्देशित होता है, तो नवाचार जीवन का तरीका बन जाता है।

Updated on:

28 Feb 2026 07:31 am

Published on:

28 Feb 2026 07:21 am

Hindi News / National News / National Science Day: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शिक्षा के माध्यम से नवाचार की लौ जलाएं

