National Science Day: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शिक्षा के माध्यम से नवाचार की लौ जलाएं

जब ज्ञान का मिलन उद्देश्य से होता है, तो नवाचार जन्म लेता है। जब वैज्ञानिक समझ को रचनात्मकता और उद्देश्य के साथ मिलाया जाता है, तो यह जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। यह परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है-स्वच्छ ऊर्जा के विकास से, जो हमारे ग्रह को सुरक्षित बनाने में मदद करता है, लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का अवसर देता है। स्वास्थ्य सेवा में हुई प्रगति ने लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद की है, जबकि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक छोटे से ग्लोब में बदल दिया है।