Assam Election को लेकर BJP ने चल दी अपनी पहली चाल, स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया- कौन-कौन होगा उम्मीदवार?

नलबाड़ी में मंडल भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सैकिया ने संगठनात्मक एकता, बूथ स्तर पर तैयारियों और जनता तक निरंतर संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि पार्टी ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सुशासन और विकास कार्य किए हैं। दिलीप सैकिया ने कहा कि पार्टी जनता से सीधे जुड़ने और स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है।