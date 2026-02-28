होली पर घर जाना हुआ महंगा, प्राइवेट बसों ने किराया तीन गुना तक बढ़ाया

त्योहारों के सीज़न में अक्सर ही लोग अपने घर जाना पसंद करते हैं जिससे वो अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके। होली का त्योहार नज़दीक आ रहा है और ऐसे में कई लोग इस दौरान अपने घर जाने को प्राथमिकता देंगे। हालांकि दिल्ली-एनसीआर से घर लौटने वाले यात्रियों के लिए सफर महंगा हो गया है। होली से पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जाने वाली प्राइवेट बसों ने किराए में भारी इजाफा कर दिया है, जिससे यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।