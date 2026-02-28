मौसम दिखाएगा गर्मी में अलग खेल: इस बार सामान्य से 59 प्रतिशत कम हुई बारिश, मानसून पर पड़ेगा इफेक्ट

विंटर सीजन में कम बारिश का असर देश में रबी की पछेती बुवाई वाली फसलों (गेहूं, चने, सरसों, मसूर, मटर आदि ) पर पड़ा है। वो फसलें प्रभावित हुई हैं, जो बारिश पर ही निर्भर थी। बारिश की कमी के साथ अचानक गर्मी बढ़ने से पछेती फसलें समय से पहले ही पक गई और उनकी पैदावार व गुणवत्ता पर असर दिखाई दे रहा है। हालांकि रबी की अगेती बुवाई की फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि पोस्ट मानसून की बारिश से इन फसलों को अच्छी नमी मिल गई थी। पोस्ट मानसून यानी अक्टूबर से दिसंबर तक 34.2 मिमी ( सामान्य से 11 प्रतिशत ज्यादा) बारिश ने अगेती फसलों को जीवनदान दे दिया था।