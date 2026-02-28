IMD Weather Alert: बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी? जानिए तीन दिन कैसा रहेगा देश का मौसम

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। लखनऊ से लेकर भोपाल तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और बादलों की आवाजाही न होने से सूरज की किरणें सीधे धरती पर प्रभाव डालेंगी। बिहार और झारखंड में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। यहां अगले तीन दिनों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि, पूर्वी तटीय क्षेत्रों जैसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की नमी वाली हवाएं चलने से उमस बढ़ सकती है, लेकिन बारिश की फिलहाल कोई ठोस संभावना नहीं जताई गई है।