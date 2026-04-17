बिंदी, तिलक और कलावे पर रोक, हिजाब को अनुमति, TCS के बाद लेंसकार्ट विवादों में, इंफोसिस पर भी लगे आरोप

इस मामले की गूंज अब पुणे तक पहुंच चुकी है, जहां इंफोसिस के बीपीएम यूनिट में महिला कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने तेजी से तूल पकड़ा, जिससे पूरे आईटी सेक्टर की छवि प्रभावित हो रही है। हालांकि इंफोसिस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कंपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है और एक स्वतंत्र समिति द्वारा मामले की जांच की जा रही है। उद्योग संगठन नैसकॉम ने इसे अलग मामला बताते हुए सेक्टर की साख बचाने की कोशिश की है, लेकिन इस घटनाक्रम ने कंपनियों की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।