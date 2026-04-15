नासिक TCS कांड: शादी का झांसा देकर रेप, 2 बच्चों का बाप निकला आरोपी दानिश, अब तक 7 गिरफ्तार

जांच में यह बेहद गंभीर तथ्य सामने आया है कि पीड़ितों का ब्रेनवॉश करने के लिए मलेशिया से जुड़े एक उपदेशक इरमान को वीडियो कॉल के जरिए जोड़ा जाता था। पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों को खंगाल रही है ताकि धर्मांतरण के बदले मिलने वाली संदिग्ध फंडिंग का पता लगाया जा सके। इस मामले में फरार एचआर मैनेजर निदा खान की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है, आरोप है कि एचआर मैनेजर निदा खान कर्मचारियों पर प्रेशर डालती थी कि वे इस ट्रैप में फंसकर अपना धर्म परिवर्तन कर लें।