कौन हैं मनीषा हवलदार? NEET Paper Leak मामले में रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले गिरफ्तारी, NTA से था सीधा कनेक्शन

Manisha Havaldar NTA Expert: नीट पेपर लीक मामले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में पुणे के एक कॉलेज की प्रिंसिपल मनीषा हवलदार का नाम सामने आने से मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। वह 33 साल से शिक्षा के क्षेत्र में रह चुकी हैं और सीबीआई ने उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाली तीसरी टीचर हैं। मनीषा कुछ ही दिनों बाद रिटायर होने वाली थीं और उनका सीधा जुड़ाव एनटीए से है।