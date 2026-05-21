21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

NEET पेपर लीक में पहले पैरेंट की गिरफ्तारी! बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पिता ने किया बड़ा खेल

CBI investigation: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने लातूर के डॉक्टर मनोज शिरुरे को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने बेटे के लिए लीक पेपर खरीदा था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Harshita Saini

May 21, 2026

NEET UG 2026 Paper Leak

NEET UG पेपर लीक मामले में गिरफ्कार हुए पहले अभिभावक (Photo-X)

NEET UG 2026 Paper Leak: सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NEET पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को परीक्षा में फायदा दिलाने के लिए लीक हुआ पेपर खरीदा था। आपको बता दें कि दो दिनों तक पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। इस मामले में किसी अभिभावक की गिरफ्तारी पहली बार हुई है, जिससे पूरे केस ने नया मोड़ ले लिया है।

बेटे को बनाना चाहते थे डॉक्टर

जांच एजेंसियों का कहना है कि डॉ. शिरुरे ने अपने बेटे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पक्का कराने की जल्दी में गलत रास्ता चुना। बताया जा रहा है कि उनका बेटा इस साल NEET की परीक्षा में बैठा था। बताया जा रहा है कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों का चयन पक्का कराने के लिए सीधे उन लोगों तक पहुंच रहे थे जो कथित तौर पर पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इसी कड़ी में अब कई और परिवार भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

कोचिंग सेंटर और प्रोफेसर कनेक्शन ने बढ़ाई मुश्किलें

सीबीआई जांच में सामने आया है कि डॉ. शिरुरे कथित तौर पर रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर पी. वी. कुलकर्णी और RCC Classes के संचालक शिवराज मोटेगांवकर के संपर्क में थे। आपको बता दें कि दोनों पहले से ही जांच के घेरे में हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि केमिस्ट्री पेपर के कई सेट पहले तैयार किए गए थे और उनमें से एक अंतिम परीक्षा में इस्तेमाल हुआ। इसी वजह से अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है।

गेस पेपर और असली पेपर में मिला बड़ा मेल

एजेंसी के अनुसार NEET-UG 2026 के केमिस्ट्री पेपर के 45 में से 43 सवाल RCC Classes के कथित “गेस पेपर” से मिलते पाए गए हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियों का शक और गहरा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इतने ज्यादा सवालों का एक जैसा होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब यह पता लगाया जा रहा है कि परीक्षा से पहले पेपर आखिर बाहर कैसे पहुंचा और किन-किन लोगों तक भेजा गया। साथ ही सीबीआई अब पैसों के लेनदेन, बैंक ट्रांजैक्शन, फोन कॉल और चैट रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

बता दें कि लातूर लंबे समय से NEET और JEE की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां हर साल हजारों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आते हैं। लेकिन इस पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद शहर के कोचिंग सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं।

ये भी पढ़ें

NEET Paper Leak पर बड़ा खुलासा: दिवाली पर ही तय हो गया था पेपर लीक का ‘खेल’! मेडिकल छात्राएं भी CBI के रडार पर
जयपुर
NEET UG 2026 Paper Info on Diwali

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CBI

crime

crime news

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट

Updated on:

21 May 2026 03:23 pm

Published on:

21 May 2026 03:10 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / NEET पेपर लीक में पहले पैरेंट की गिरफ्तारी! बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पिता ने किया बड़ा खेल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘आज के फिल्ममेकर नकलची हैं’, एक्टर शेखर सुमन ने बॉलीवुड पर कसा तंज

Shekhar Suman on Bollywood
मनोरंजन

मुंबईकरों का पसंदीदा ‘देवा’ दुनिया से रुखसत, 35 साल तक बिखेरीं खुशियां, अब पसरा सन्नाटा

Rani Baug Hippo Deva Died
मुंबई

Mumbai Monorail Comeback: मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8 महीने बाद ट्रैक पर लौट रही ये खास ट्रेन; अब सीधे मेट्रो स्टेशन के अंदर होगी एंट्री

MMRDA Monorail Upgrade
मुंबई

अब महाराष्ट्र राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री! अजीत पवार के निधन के बाद NCP की कमान संभालेंगे? सुनेत्रा पवार के साथ 2 घंटे चली सीक्रेट मीटिंग

Prashant Kishor NCP Deal
मुंबई

सोशल मीडिया पर छाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, मीम्स देख हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

सोशल मीडिया पर छाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, मीम्स देख हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.