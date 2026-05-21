NEET पेपर लीक में पहले पैरेंट की गिरफ्तारी! बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पिता ने किया बड़ा खेल

एजेंसी के अनुसार NEET-UG 2026 के केमिस्ट्री पेपर के 45 में से 43 सवाल RCC Classes के कथित “गेस पेपर” से मिलते पाए गए हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियों का शक और गहरा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि इतने ज्यादा सवालों का एक जैसा होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब यह पता लगाया जा रहा है कि परीक्षा से पहले पेपर आखिर बाहर कैसे पहुंचा और किन-किन लोगों तक भेजा गया। साथ ही सीबीआई अब पैसों के लेनदेन, बैंक ट्रांजैक्शन, फोन कॉल और चैट रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।