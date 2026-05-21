सोशल मीडिया पर छाई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’, मीम्स देख हंसते-हंसते लोटपोट हुए लोग

बता दें, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे ट्रेंड लोगों को एंटरटेन करने के साथ-साथ रोजमर्रा की टेंशन से थोड़ा राहत भी देते हैं और यही वजह है कि मजेदार मीम्स कुछ ही घंटों में वायरल हो जाते हैं। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े मीम्स में किसी व्यक्ति या संस्था को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पूरी तरह फन और एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये ट्रेंड इतना पॉपुलर हो चुका है कि कई कंटेंट क्रिएटर्स भी इस पर रील्स और वीडियो बना रहे हैं। दरअसल, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X अकाउंट को बैन कर दिया गया है।