बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर ऐश्वर्या पंडित के घर पुलिस का छापा, मिला चोरी का सामान

Aishwarya Pandit: पुलिस के अनुसार, आरोपी गायिका की तलाश में कई बार उनके निवास पर दबिश दी गई, लेकिन वह हर बार अनुपस्थित मिली। बुधवार को पुलिस टीम ने दोबारा कार्रवाई करते हुए घर से कथित चोरी का सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि गायक एश्वर्या पंडित पर आरोप है कि परिजनों के साथ मिलकर किराए के मकान का ताला तोड़कर 11 लाख रुपए कीमत की सोने-चांदी के जेवर और कूलर, रेफ्रिजीरेटर समेत सामान चोरी कर लिया। फरार ऐश्वर्या पंडित की पुलिस तलाश शुरू कर दी है।