अश्लील Video इंटरनेट पर डाल देंगे, अज्ञात लोगों ने धमकी देकर वकील से मांगे 50 हजार रुपये, मची खलबली

Cyber Fraud in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर ब्लैकमेलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने एक वकील को अश्लील वीडियो भेजकर बदनाम करने की धमकी दी और 50 हजार रुपये की मांग कर डाली। घटना के बाद इलाके में खलबली मच गई है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।