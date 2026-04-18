इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज(Photo-patrika)
Sextortion in CG: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए पहले युवती से दोस्ती की और धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाते हुए उसे अपने झांसे में ले लिया, जिसके बाद उसने इस भरोसे का गलत फायदा उठाया।
जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान आरोपी ने चालाकी से नाबालिग को वीडियो कॉल के लिए राजी किया। बातचीत के दौरान उसने युवती का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी भनक तक पीड़िता को नहीं लगी।
शुरुआत में आरोपी ने दोस्ती और भरोसे का माहौल बनाकर उसे अपने जाल में फंसाया, लेकिन धीरे-धीरे उसकी नीयत सामने आ गई। भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने उसी रिकॉर्डिंग का गलत फायदा उठाने की योजना बनाई और उसे ब्लैकमेल करने की तैयारी करने लगा, जिससे पीड़िता मानसिक दबाव और डर के माहौल में आ गई।
वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और इसके बदले 20 हजार रुपए की मांग की। इस धमकी से नाबालिग युवती बुरी तरह घबरा गई और मानसिक दबाव में आ गई।
डरी-सहमी युवती ने आखिरकार अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर सीधे अर्जुन्दा थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।
इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों, खासकर युवाओं को सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।
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