इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

डरी-सहमी युवती ने आखिरकार अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर सीधे अर्जुन्दा थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।