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इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

Sextortion in CG: बालोद जिले में इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग युवती को फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले दोस्ती कर भरोसा जीता और फिर उसी का गलत फायदा उठाया।

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बालोद

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Shradha Jaiswal

Apr 18, 2026

इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज(Photo-patrika)

इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज(Photo-patrika)

Sextortion in CG: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुन्दा थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए पहले युवती से दोस्ती की और धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाते हुए उसे अपने झांसे में ले लिया, जिसके बाद उसने इस भरोसे का गलत फायदा उठाया।

Sextortion in CG: वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्ड किया अश्लील वीडियो

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान आरोपी ने चालाकी से नाबालिग को वीडियो कॉल के लिए राजी किया। बातचीत के दौरान उसने युवती का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी भनक तक पीड़िता को नहीं लगी।

शुरुआत में आरोपी ने दोस्ती और भरोसे का माहौल बनाकर उसे अपने जाल में फंसाया, लेकिन धीरे-धीरे उसकी नीयत सामने आ गई। भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने उसी रिकॉर्डिंग का गलत फायदा उठाने की योजना बनाई और उसे ब्लैकमेल करने की तैयारी करने लगा, जिससे पीड़िता मानसिक दबाव और डर के माहौल में आ गई।

वायरल करने की धमकी देकर मांगे 20 हजार रुपए

वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और इसके बदले 20 हजार रुपए की मांग की। इस धमकी से नाबालिग युवती बुरी तरह घबरा गई और मानसिक दबाव में आ गई।

परिजनों को बताया तो पहुंचा मामला थाने

डरी-सहमी युवती ने आखिरकार अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर सीधे अर्जुन्दा थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

साइबर अपराधों से सतर्क रहने की अपील

इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों, खासकर युवाओं को सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।

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Published on:

18 Apr 2026 10:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / इंस्टाग्राम दोस्ती का खतरनाक अंजाम, नाबालिग से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

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