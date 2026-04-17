Private Bank Scam: लोन के नाम पर आर्मी जवान के साथ 15 लाख की ठगी, बैंक कर्मचारी ने ही लगाया चूना

जानकारी के मुताबिक, गांव ओडारसकरी निवासी एक आर्मी जवान, जिसकी पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में है, गुंडरदेही स्थित एक निजी बैंक में 2 लाख रुपये का लोन लेने पहुंचा था। जवान ने अपनी जरूरत के हिसाब से केवल 2 लाख रुपये के लोन के लिए आवेदन किया था। लेकिन आरोप है कि बैंक में पदस्थ कर्मचारी रेखराम साहू ने दस्तावेजों में हेरफेर कर जवान के नाम पर 2 लाख की जगह 17 लाख रुपये का लोन स्वीकृत (सैंक्शन) करवा दिया।